Der für die Chipindustrie produzierende Anlagenbauer ASM International hat wegen einer schwächeren Nachfrage sein Umsatzziel für die zweite Jahreshälfte 2025 gesenkt. Der niederländische Konzern rechne nun mit einem währungsbereinigten Umsatz, der fünf bis zehn Prozent unter dem des ersten Halbjahres liegen werde, teilte der Konzern am Dienstag anlässlich seines Investorentags mit.