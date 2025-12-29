Im Rahmen der Kooperation zwischen Asmallworld und der Online-Bank Klarna werden die Mitgliedschaften des an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens in das globale Mitgliedschaftsprogramm von Klarna integriert.
Klarna-Mitglieder der Stufen Plus, Premium und Max erhalten dadurch exklusiven Zugang zu Luxusreise- und Lifestyle-Vorteilen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dazu gehören Hotelvorteile, exklusive Eventkonditionen sowie Status-Upgrades und Ermässigungen bei führenden Reisemarken.
Klarna ist laut den Angaben eine globale digitale Bank und Zahlungsplattform mit über 114 Millionen Kundinnen und Kunden in mehr als 26 Märkten.
(AWP)