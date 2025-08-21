Konkret sank der Umsatz auf 9,1 Millionen Franken von 11,8 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das soziale Reise- und Erlebnisnetzwerk für Reiche am Donnerstag mitteilte. Den Rückgang erklärt das Unternehmen unter andere damit, dass im Vorjahreszeitraum erhebliche einmalige Umsätze verbucht wurden. Darüber hinaus führten Änderungen im Miles & More-Treueprogramm in diesem Zeitraum zu vorübergehender Unsicherheit und einer geringeren Nachfrage nach der Asmallworld-Prestige-Mitgliedschaft.