Zu möglichen weiteren US-Exportbeschränkungen für China sagte Finanzchef Roger Dassen, die ‌Auswirkungen seien unklar. «Wenn es aus irgendeinem Grund weitere Beschränkungen für einen Teil der Welt gäbe, bleibt der Bedarf an ​Kapazitäten ​bestehen», sagte Dassen. Kapazitäten, die ⁠in einer Region wegfielen, müssten von jemand ​anderem aufgebaut werden. ⁠Die USA wollen den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen. ‌Auf Druck aus Washington untersagte die niederländische Regierung ASML den Export der neuesten Maschinengeneration dorthin. Nun sollen ‌auch ältere Modelle in das Verbot einbezogen werden.