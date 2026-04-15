Der Ausblick berücksichtige mögliche Einbussen ​durch die geplante erneute Verschärfung der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach ​China, betonte Fouquet. Die USA wollen den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen. Auf Druck aus Washington untersagte ‌die niederländische Regierung ASML den Export der neuesten Maschinengeneration dorthin. Nun sollen auch ältere Modelle in das Verbot einbezogen werden. Zudem dürfte der Zulieferer bereits verkaufte Maschinen dann nicht mehr warten. Im vergangenen ​Jahr machte ​er ein Drittel seines Umsatzes in ⁠China. Für 2026 rechnet ASML mit einem Rückgang der Quote ​auf 20 Prozent. Sollten die ⁠US-Pläne umgesetzt werden, würde Schätzungen zufolge etwa die Hälfte des verbliebenen Geschäfts in der Volksrepublik ‌wegbrechen.