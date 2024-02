«High NA» steht für hohe Numerische Apertur und «EUV» für extrem ultra-violettes Licht. Mit den neuen Maschinen, jede so gross wie ein Doppeldecker-Bus und mehr als 350 Millionen Dollar teuer, können feinere Schaltkreise per Laser in Siliziumscheiben gebrannt werden als mit bisherigen Geräten. Dadurch werden Computerchips kleiner und leistungsfähiger.