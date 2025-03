«Die makroökonomische Unsicherheit - auch in Bezug auf die technologische Souveränität und die Exportkontrollen - veranlasst einige Kunden, vorsichtig zu bleiben und ihre Investitionsausgaben unter Kontrolle zu halten», schrieb der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Chip-Herstellung in seinem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht.