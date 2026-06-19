Das ​niederländische Aussenministerium teilte mit, für den Export von ​Anlagen zur Halbleiterherstellung gebe es ​klare Regeln. Alle Ausrüstungen, Komponenten und Technologien, die ausdrücklich unter diese Regeln ‌fielen, benötigten eine Lizenz. Diese Politik werde sehr streng durchgesetzt. Die US-Regierung hatte im April ein Gesetz vorgeschlagen, das von ​den ​Verbündeten eine Anpassung an ihre ⁠Exportkontrollen verlangt. Damit soll Chinas Fähigkeit zur ​Herstellung moderner Halbleiter eingeschränkt ⁠werden. In dem Gesetzentwurf wurden Anlagen von ASML namentlich ‌genannt. Reuters hatte im Dezember berichtet, dass chinesische Wissenschaftler einen Prototyp einer EUV-Anlage entwickelt haben. An dem ‌Projekt sollen ehemalige ASML-Ingenieure beteiligt gewesen sein.