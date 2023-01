Ein entsprechender Vertrag wurde am 11. Januar 2023 mit dem Eigentümer M.M. Warburg & CO unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Durch die Transaktion entstehe ein Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 23 Milliarden Franken und betreuten Vermögen von über 24 Milliarden Franken mit mehr als 140 Beschäftigten, teilte Bantleon am Donnerstag mit.