Dabei geht es um eine Summe von ‌50 Millionen Pfund, die ‌einige Mitglieder ​des Yew Tree-Konsortiums bereitstellten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Aston Martin leidet unter den US-Zöllen auf Importfahrzeuge und der ‌Marktschwäche in China. Als Reaktion hat das Unternehmen seine Investitionspläne zusammengestrichen und sich von ​einem Fünftel seiner Belegschaft getrennt.