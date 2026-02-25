Behindert wird das Unternehmen dabei aber von den US-Zöllen auf britische Autoeinfuhren. So sieht das amerikanisch-britische Zollabkommen einen Zoll von 10 Prozent auf bis zu 100'000 importierte Autos aus Grossbritannien vor, wie Aston Martin erläuterte. Diese würden auf die vier Quartale mit jeweils 25000 Autos aufgeteilt - und dafür gelte das «first come first served»-Prinzip (zu Deutsch etwa: «wer zuerst kommt, mahlt zuerst»). Danach verkaufte Autos unterlägen dann einem Zoll von 27,5 Prozent. Aston Martin versuche, sich auf die Risiken dieser Regelung einzustellen, hiess es. In der Region Amerika verkauft Aston Martin rund ein Drittel seiner Autos./men/nas/mis