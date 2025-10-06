Der britische Luxuswagenbauer Aston Martin dürfte in diesem Jahr angesichts der steigenden Zölle noch tiefer in die roten Zahlen rutschen als gedacht. Der Hersteller der legendären Fahrzeuge des 007-Film-Geheimagenten James Bond erwartet nun Verkaufszahlen im Geschäft mit den Autohändlern, die um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz unter dem Vorjahresniveau lägen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 2024 hatte Aston Martin 6030 Fahrzeuge an die Händler verkauft. Der operative Verlust werde deshalb höher ausfallen als bis zu 110 Millionen Pfund, mit denen Analysten bisher im Schnitt gerechnet hätten. Auch ein positiver Mittelzufluss (Free cash-flow) sei im zweiten Halbjahr nicht mehr zu erwarten.