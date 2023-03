Ab 2024 peilt die Kultmarke nachhaltig einen positiven freien Cashflow an. Dies wird nach Angaben des Unternehmens durch die Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr unterstützt, durch die der saudi-arabische staatliche Investmentfonds PIF zum zweitgrössten Anteilseigner des Unternehmens wurde. Die Zuversicht des Konzerns kam an der Börse gut an: Die Aktien kletterten in der Spitze um über 20 Prozent.