Die Aktie fiel an der Londoner Börse um mehr als 3 Prozent, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf 11 Prozent reduziert. Höhere Kosten lenkten den Fokus der Investoren bei der Zahlenvorlage auf die Margenentwicklung, hiess es von Händlern. Insbesondere die Kosten für Forschung und Entwicklung stiegen in den vergangenen Monaten kräftig. Jefferies-Analyst Peter Welford verwies zudem darauf, dass die höhere Prognose am Markt bereits erwartet worden war. Zumal die Schätzungen bereits zuvor am oberen Ende des nun neuen Gewinnziels gelegen hätten.