China ist für AstraZeneca nach den USA der zweitgrösste ⁠Markt und steuert rund zwölf Prozent zum Konzernumsatz bei. Der Pharmariese ist dort seit mehr als 30 Jahren aktiv und nach eigenen Angaben der ​grösste ausländische Arzneimittelhersteller – trotz Rückschlägen wie der Festnahme des ‌China-Chefs im Jahr 2024. Ein Schwerpunkt der ‍neuen Investitionen liegt auf Zukunftstechnologien wie Zelltherapien und Radiokonjugaten.