Soriot will den Jahresumsatz bis 2030 auf 80 Milliarden Dollar steigern und setzt dafür auf eine Expansion in den USA und China. ​Dazu nimmt AstraZeneca 50 Milliarden Dollar für ‌die Produktion in den USA in die ‍Hand und investiert 15 Milliarden Dollar in China. 2025 stieg der Umsatz ​von AstraZeneca um neun Prozent auf 58,74 Milliarden Dollar, währungsbereinigt betrug das Plus acht Prozent. Der Kerngewinn je Aktie erhöhte sich um zwölf ‌Prozent auf 9,16 Dollar. Der Umsatz ⁠mit Krebsmedikamenten zog deutlich an, angetrieben von ‌den Blockbustern Tagrisso und Imfinzi. Im Bereich der kardiovaskulären Produkte bremste der Wettbewerb durch ‍Nachahmerpräparate dagegen das Wachstum. Die Aktionäre sollen eine drei Prozent höhere Dividende von 3,20 Dollar je Aktie erhalten.