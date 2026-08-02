Für ‌Bristol Myers Squibb könnte ein Zusammenschluss strategisch sinnvoll sein, da das Unternehmen in den kommenden Jahren mit massiven Umsatzeinbrüchen rechnen muss. Der Patentschutz für wichtige ​Medikamente ​wie das Krebsmittel Opdivo und den ⁠Blutverdünner Eliquis könnte bis 2028 auslaufen. AstraZeneca-Chef Pascal ​Soriot treibt derweil ⁠die Ausrichtung auf den US-Markt voran. Der Konzern, das nach Marktkapitalisierung zweitwertvollste börsennotierte ‌Unternehmen Grossbritanniens, hatte erst im Juni seine Notierung in New York aufgewertet. Dies galt als Rückschlag für den Finanzplatz London. AstraZeneca ‌kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 196 Milliarden ​Pfund (rund 264 Milliarden Dollar), Bristol Myers Squibb auf rund 133 Milliarden Dollar.