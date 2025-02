Konzernchef Pascal Soriot hatte erst bei der Bilanzvorlage Anfang Februar von einer insgesamt positiven Entwicklung der Medikamenten-Pipeline gesprochen. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren auch stark auf den Markt für Krebsmedikamente konzentriert, was sich mittlerweile auszahlt. So treiben Medikamente wie Enhertu und Tagrisso das Wachstum mittlerweile mit an. Insgesamt erhöhte sich der Konzernumsatz 2024 um 18 Prozent auf gut 54 Milliarden Dollar.