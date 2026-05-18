Die Briten sprechen in einer Medienmitteilung vom Montag von einer ersten regionalen Kooperation dieser Art in Asien. Hintergrund sei die hohe Zahl von Krebsfällen in der Region: Fast die Hälfte aller weltweiten Brustkrebsfälle und mehr als 60 Prozent der neuen Lungenkrebsdiagnosen entfallen den Angaben zufolge auf Asien.