Gute Geschäfte mit seinen Impfstoffen und Krebsmedikamenten haben den Pharmakonzern Astrazeneca im zweiten Quartal unerwartet viel Umsatz beschert. Der Erlös sei um zwölf Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar geklettert, teilte der Medikamentenhersteller am Dienstag an seinem Hauptsitz in Cambridge in Grossbritannien mit.