Konzernchef Pascal Soriot sprach in der Mitteilung vom Donnerstag von einer starken Entwicklung und schaut optimistisch in das neue Jahr: Die anziehende Nachfrage in allen wichtigen Absatzmärkten dürfte helfen, «unser Wachstumstempo auch 2025 zu halten», sagte er zur Zahlenvorlage in Cambridge. Allerdings erwartet er ein etwas geringeres Umsatzplus als 2024. Dabei entwickle sich die Medikamentenpipeline positiv.