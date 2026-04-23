Regierungsvertreter und Wissenschaftler sind ​jedoch skeptisch. AT1-Instrumente könnten CET1-Kapital ergänzen, ⁠seien aber kein gleichwertiger Ersatz, sagte Hans Gersbach, Wirtschaftsprofessor an der ETH Zürich. Der Hauptgrund sei, dass AT1-Kapital umgewandelt oder abgeschrieben werden ‌müsse, um Verluste aufzufangen. Dies sei mit Risiken verbunden. Greife die Finanzaufsicht ein, während die Kapitalisierung noch hoch ist, werde dies als offizielles Notsignal gewertet und destabilisiere die Bank. Liege dieser Auslösepunkt zu niedrig, sei ‌es möglicherweise zu spät, um die Bank zu retten, sagte Gersbach.