Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts besteht die Gefahr, dass die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS den Steuerzahler doch noch Milliarden kostet, schreibt die NZZ am Sonntag. Und dies werfe die Frage auf, wie die umstrittene Abschreibung der AT1-Anleihen in Höhe von 16 Milliarden Franken zustande kam, heisst es in einem Artikel der «NZZaS». Die UBS habe das Vorhaben, die so genannten AT1-Anleihen abzuschreiben, ursprünglich gar nicht geplant. In einem ersten Forderungskatalog der UBS, seien die AT1-Anleihen nicht enthalten gewesen, schreibt die «NZZaS» mit Verweis auf den PUK-Bericht. Erst in einer zweiten Version einen Tag später sei die Forderung nach deren Abschreibung enthalten gewesen. Die UBS sei überrascht gewesen, wie schlecht es um die Credit Suisse gestanden sei, so der Artikel unter Berufung auf einen Insider.