Neben den Auswirkungen der Kapitalanforderungen auf die Ausschüttungen und das zukünftige Geschäftsmodell der UBS sorgen sich die Anleger noch um einen weiteren Punkt: Im Rechtsstreit um die umstrittene Abschreibung von Anleihen der Credit Suisse geht nach der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma auch die UBS gegen das Urteil des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts in Berufung. Mitte Oktober hatte das Gericht entschieden, dass die Abschreibung von sogenannten AT1-Papieren im Volumen von rund 16,5 Milliarden Franken durch die Finma im März 2023 rechtswidrig war. Die Abschreibung erleichterte der UBS damals die von der Regierung orchestrierte Übernahme der angeschlagenen Rivalin.