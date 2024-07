«Die Banken dürfen nun ausländische Währungen von und an ihre Kunden sowie untereinander zu frei ausgehandelten Kursen kaufen und verkaufen», teilte die National Bank of Ethiopia (NBE) am Montag mit. «Die NBE wird dabei nur in begrenztem Umfang eingreifen.» Die Landeswährung, der Birr, rutschte nach der Ankündigung um 30 Prozent auf 74,73 Birr zum Dollar ab.