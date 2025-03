Die Regierung in Peking plane für Freitag ein hochrangiges Treffen mit den beiden anderen Ländern zur «iranischen Atomfrage», teilte das chinesische Aussenministerium am Mittwoch mit. An dem Treffen sollen die Staatssekretäre der jeweiligen Aussenministerien teilnehmen. Parallel zu den diplomatischen Bemühungen Chinas versucht auch US-Präsident Donald Trump, sich in die Gespräche einzuschalten. Ein Brief Trumps an die iranische Führung werde in Kürze über ein arabisches Land nach Teheran übermittelt, erklärte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi. Trump drängt darin eigenen Angaben zufolge zu Gesprächen über ein neues Atomabkommen.