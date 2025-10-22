Wie die Rivalen T-Mobile und Verizon setzt AT&T seit einiger Zeit auf kombinierte Mobilfunk- und Festnetz-Tarife. Diese können auf Wunsch um Abonnements verschiedener Streaming-Anbieter kombiniert werden. Dem Unternehmen zufolge nutzten 41 Prozent der Glasfaser-Kunden auch das Mobilfunknetz von AT&T. Um diese Angebote ausweiten zu können, hat der Konzern in den vergangenen Monaten zugekauft. So übernahm er vom Satelliten-Betreiber EchoStar für rund 23 Milliarden Dollar Frequenzen für das 5G-Mobilfunknetz. Zuvor hatte AT&T die Glasfasersparte von Lumen für 5,75 Milliarden Dollar geschluckt.