Mit Kombi-Tarifen und Sonderangeboten rund um das neue iPhone 17 hat der US-Mobilfunkanbieter AT&T überraschend viele Nutzer hinzugewonnen. Die Zahl der Vertragskunden sei im dritten Quartal um 405.000 gestiegen, teilte AT&T am Mittwoch mit. Das waren rund 70.000 mehr, als von Analysten erwartet. «Wir sind auf gutem Weg, alle unsere Ziele für 2025 zu erreichen», sagte Konzernchef John Stankey. Die AT&T-Aktie stieg daraufhin im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street um vier Prozent.
Der Konzernumsatz verfehlte im dritten Quartal mit 30,7 Milliarden Dollar zwar leicht die Markterwartungen. Der Gewinn von 0,54 Dollar je Aktie lag jedoch knapp darüber. Für das Gesamtjahr peilt AT&T ein Wachstum der wichtigen Service-Umsätze und des operativen Gewinns von jeweils mindestens drei Prozent an. Der Free Cash Flow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, werde voraussichtlich zwischen 16 und etwa 16,5 Milliarden Dollar liegen.
Wie die Rivalen T-Mobile und Verizon setzt AT&T seit einiger Zeit auf kombinierte Mobilfunk- und Festnetz-Tarife. Diese können auf Wunsch um Abonnements verschiedener Streaming-Anbieter kombiniert werden. Dem Unternehmen zufolge nutzten 41 Prozent der Glasfaser-Kunden auch das Mobilfunknetz von AT&T. Um diese Angebote ausweiten zu können, hat der Konzern in den vergangenen Monaten zugekauft. So übernahm er vom Satelliten-Betreiber EchoStar für rund 23 Milliarden Dollar Frequenzen für das 5G-Mobilfunknetz. Zuvor hatte AT&T die Glasfasersparte von Lumen für 5,75 Milliarden Dollar geschluckt.
