Der Konzern AT&T setzte dabei auf Sonderangebote und Bündelpakete. In den drei Monaten bis Ende Dezember entschieden sich netto rund 421'000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie der Konkurrent von Verizon und der Telekom-Tochter T-Mobile US am Mittwoch in Dallas mitteilte. Dies ist weniger, als von Experten erwartet wurde. Im Geschäft mit Glasfaseranschlüssen wurden mit 283.000 jedoch mehr neue Verträge abgeschlossen als gedacht. Für die Aktie ging es im frühen New Yorker Handel um mehr als vier Prozent nach oben.