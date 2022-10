In diesem Jahr rechnet Chef John Stankey nun mit mindestens 2,50 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dallas mitteilte. Bisher standen lediglich 2,42 bis 2,46 Dollar je Schein im Plan. Im dritten Quartal erhöhte AT&T die Abonnentenzahl im Mobilfunk um 964 000, davon 708 000 Telefonverträge - sprich ohne Tablets und sonstige Mobilfunkanschlüsse. Das war jeweils mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie zog vorbörslich um fast drei Prozent an.