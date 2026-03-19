Die Kursentwicklung der beiden Titel des Swiss Market Index (SMI) passt ins Bild, das der europäische Medtech- und Life-Science-Sektor im Urteil der Deutschen Bank (DB) jüngst abgegeben hat. Wie sie es erwartet hatten, habe sich die Berichtssaison zum vierten Quartal beziehungsweise zum Gesamtjahr 2025 als schwierig für den Sektor erwiesen, der erneut hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben sei, schreiben die Experten der DB in einer vor wenigen Tagen erschienen Notiz.