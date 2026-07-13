Die Aktien des Notstromversorgers Centiel steigen am Montagmorgen um 3,8 Prozent auf 5,34 Franken. Damit kommt es beim Titel zu einer Gegenbewegung nach über zwei Wochen mit Kursrückgängen.
Das Tessiner Technologieunternehmen hat unter dem im Juni 2026 abgeschlossenen Rahmenvertrag mit Neo Critical Power den ersten Auftrag im US-Markt erhalten, wie am Montagmorgen bekannt wurde. Der Auftrag hat einen Wert von 8,7 Millionen US-Dollar und umfasst die Lieferung eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems für ein Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten. Die Lieferung ist noch im laufenden Geschäftsjahr geplant und soll zum US-Umsatz beitragen.
Die Meldung kommt laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) nicht überraschend, da das Management bereits im Juni kommuniziert hatte, noch im laufenden Jahr einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich aus dem US-Rahmenvertrag zu erzielen. «Dennoch werten wir es als klar positiv, dass diese Aussagen nun durch konkrete Aufträge untermauert werden», so die ZKB.
Die vorliegende Order zeige, dass es sich nicht nur um eine unverbindliche Rahmenvereinbarung handle, sondern dass daraus tatsächlich substanzielle Projekte und Umsätze entstünden. Die Kurskorrektur der Aktie in den vergangenen zwei Wochen erachtet der zuständige Analyst Florian Sager als übertrieben und fundamental nicht begründet.
Auf dem aktuellen Bewertungsniveau auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 35 für das laufende Jahr, in Verbindung mit einer starken Gewinnwachstumsdynamik, ergibt sich laut ZKB ein «attraktiver Einstiegszeitpunkt». Der faire Wert der Aktie wird bei 9,20 Franken gesehen, die Einstufung «Übergewichten» wird beibehalten.
Obwohl der Börsengang von Centiel erst im April erfolgte, sind die Aktien in diesem Jahr an der Schweizer Börse einer der High-Flyer.
Centiel entwickelt und produziert Technologie, mit der kritische Infrastruktur vor Stromausfällen oder Netzschwankungen geschützt werden kann. Das betrifft in etwa Rechenzentren, Krankenhäuser, Banken oder das Kernforschungszentrum CERN. Für den Börsengang nutzte Centiel die Firmenhülle HT5, ehemals Hochdorf. Der Semesterabschluss wird am 20. August veröffentlicht.
(cash/AWP)