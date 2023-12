Aus seiner Sicht habe die Übernahme der beiden Novartis-Werke die führende Position von Siegfried gestärkt, so der Analyst Justin Smith. In einem nachhaltigen Hochbarrierenmarkt mit langfristigen Wachstumstreibern habe er bei Siegfried keine Angst vor Gewinnverlusten im Gegensatz zu anderen Firmen in diesem Markt. Trotz seiner eher konservativen Ansichten in Bezug auf Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen setzte er ein attraktives Kurspotenzial, so der Experte weiter.