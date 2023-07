Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr beim Umsatz zugelegt und erstmals in einer ersten Jahreshälfte die Schwelle von 2 Milliarden Franken überschritten. Das Kilchberger Unternehmen verkaufte von Januar bis Juni Schoggihasen, Lindorkugeln und Pralinés im Wert von 2,09 Milliarden Franken. Das entspricht einem organischen Plus von 10,1 Prozent, wie dem am letzten Dienstag veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen war.