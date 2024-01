Differenzierte Preisentwicklung zu erwarten

Trotz einer belebten Marktdynamik sind nach Er von Avobis generelle Preissteigerungen in der nahen Zukunft nicht absehbar. Institutionelle Investoren, die in den letzten Jahren die Käuferseite stützten, könnten zunehmend als Verkäufer agieren. Dies liegt nicht nur an der Anpassung ihrer Immobilienquoten, sondern auch an Nachhaltigkeitsanforderungen. Umweltbewusste Portfolio-Umgestaltungen führen dazu, dass bestimmte Liegenschaften verkauft und nachhaltigere Objekte erworben werden.