Weltweit lieferte die BMW Group im ersten Halbjahr ⁠2026 insgesamt rund 1,15 Millionen Fahrzeuge aus, ein Rückgang um ‌4,2 Prozent, wie der Dax-Konzern am ‌Freitag mitteilte. In der ​Volksrepublik summierte sich das Minus dabei im ersten Halbjahr auf rund 20,4 Prozent. Besser lief es in anderen Regionen der Welt: In Europa stiegen die Verkäufe ‌um rund 5,4 Prozent, in den USA erzielte das Unternehmen ein Plus von 3,9 Prozent. Dabei sei die ​Marke BMW im amerikanischen Markt stärker als ​der Gesamtmarkt gewachsen.