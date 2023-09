In jüngster Zeit hat eine Reihe von Analysten die Kursziele für das Thuner Solarunternehmen gesenkt, so etwa Jefferies oder die Credit Suisse. Grund ist mitunter der deutliche Kursrückgang der Aktie. Seit Mitte Juli 2023 hat Meyer Burger an der Börse 42 Prozent nachgegeben. Damals kündigte Meyer Burger an, auf Gewinnprognosen für das Gesamtjahr zu verzichten. Mit dem Halbjahresumsatz, bekanntgegeben am 17. August, verfehlte der Solarhersteller die Erwartungen der Analysten deutlich. Wegen der schwierigen Marktlage schrieb das Unternehmen auch wieder rote Zahlen.