Die Vereine der Serie A, die immer noch zu den fünf wichtigsten Fussballligen in Europa gerechnet wird, erwirtschaften mit den Übertragungsrechten etwa die Hälfte ihrer Einnahmen. Die Rechte für die Jahre ab 2024 sollen in Kürze neu ausgeschrieben werden. Für die Serie A geht es - ebenso wie für die Bundesliga und die höchsten Spielklassen in Frankreich und Spanien - darum, die Medienerlöse zu steigern und der finanziell übermächtigen englischen Premier League damit Paroli zu bieten. Die Ligen in Frankreich und Spanien haben sich bereits mit Finanzinvestoren zusammengetan, die sich an Vermarktungsgesellschaften für die Medienrechte beteiligt haben.