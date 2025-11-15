SRF zitierte in der «Rundschau» einen Untersuchungsbericht, der die Trambeschaffung als «nicht nachvollziehbar» kritisierte. Im Hintergrund war ein Streit zwischen den VBZ und dem kantonalen Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) entbrannt, der die Gelder für den Auftrag nicht freigeben wollte. In den Sonntagsblättern holte Spuhler damals zum Rundumschlag aus: «Wenn das stimmt, ist das ein Skandal, wie ich ihn in 26 Jahren im Bahngeschäft noch nie erlebt habe», sagte er, angesprochen auf den «Rundschau»-Bericht. Gleichzeitig forderte er, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt werde und dass «bei den Verantwortlichen der VBZ Köpfe rollen», sollte bei der Vergabe tatsächlich geschummelt worden sein. Sowohl Stadler als auch Siemens reichten 2016 Rekurs ein, zogen diesen später aber zurück.