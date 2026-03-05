Formell treten Importeurgesellschaften als Kläger auf, da nur sie Anspruch auf Rückerstattungen geltend machen können. Die US-Tochter des Laufschuhherstellers On, On Inc., reichte ihre Klage am 24. Februar ein. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan klagen zwei US-Tochtergesellschaften - Givaudan Fragrances Corporation und Givaudan Flavors Corporation. Sie hatten ihre Beschwerde bereits am 16. Januar eingereicht.