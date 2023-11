Es handelt sich damit um die bisher grösste Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte - noch vor Alpine Bau (3,2 Mrd Euro) und Konsum (1,9 Mrd Euro). Die Signa-Gruppe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Spektakuläre Projekte wie der Hamburger Elbtower sorgten für Aufsehen. In der Schweiz hält Benko die Hälfte an der Warenhaus-Gruppe Globus.