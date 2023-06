Die Zahl der angeschlagenen Firmen ist damit aber immer noch deutlich tiefer als im Corona-Jahr 2020, als rund jedes zehnte Unternehmen in Schieflage war. In Europa ist der Anteil der Firmen mit finanziellen Problemen mit 8,4 Prozent zudem höher als in der Schweiz. Besonders hoch ist der Wert in Irland (14 Prozent), Spanien (11 Prozent) und Deutschland (10 Prozent).