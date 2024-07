Den Insidern zufolge kann die Entscheidung im September je nach Datenlage noch in beide Richtungen gehen, in Richtung eines erneuten Stillhaltens oder in Richtung einer Zinssenkung. Die EZB hatte zwar letztendlich Anfang Juni die Schlüsselsätze nach unten gesetzt. Es war die erste Zinssenkung seit fast fünf Jahren. Doch die vor kurzem veröffentlichten Sitzungsprotokolle zu dem Juni-Treffen machten deutlich, dass manche Währungshüter sich angesichts der Datenlage mit einer Senkung nicht ganz wohl gefühlt haben. Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 12. September in Frankfurt statt.