In dem ​Schreiben blieb offen, wie stark die Förderung gekürzt ​wurde. Im Februar hatte Kuwait noch rund 2,6 Millionen Fass pro Tag produziert. Die Massnahme ‌sei vorsorglich und werde laufend überprüft, hiess es. KPC sei bereit, die Produktion wieder hochzufahren, sobald die Bedingungen dies zuliessen. Einen Verweis auf «Höhere Gewalt» gibt es oft ​aus rechtlichen ​Gründen, damit ein Unternehmen zum Beispiel ⁠nicht haftbar gemacht werden kann, wenn es seine Lieferverpflichtungen ​nicht einhält.