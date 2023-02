Mit einem neuen Forschungslabor zu künstlicher Intelligenz (KI) will Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk einem Medienbericht zufolge auf den Erfolgszug des textbasierten Chatbots ChatGPT aufspringen. Musk habe Igor Babuschkin rekrutiert, einen Forscher, der kürzlich Alphabets DeepMind KI-Einheit verlassen hat, berichtete die Technologie-Nachrichtenseite "The Information" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.