Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Unterstützung westlicher und anderer Staats- und Regierungschefs zeige, dass die Herrschaft des Völkerrechts wiederhergestellt werden könne. Er visiert bereits eine weitere internationale Konferenz an. Die Teilnehmer hätten vereinbart, nun in Sondergruppen weiterzuarbeiten, und sobald «Aktionspläne für den Frieden» fertig seien, sei der Weg zu einem zweiten Gipfel offen, sagte Selenskyj. Man habe sich geeinigt, «in Sondergruppen nach dem Gipfel an konkreten Ideen, Vorschlägen und Entwicklungen zu arbeiten, die die Sicherheit in verschiedenen Aspekten wiederherstellen können». Offen blieb aber, wo eine zweite Konferenz stattfinden könnte und ob Russland dabei wäre.