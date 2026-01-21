Analysten äusseren sich zunehmend besorgt. Der Fall entwickle sich laut der Bank Vontobel bei Nestlé zu einem «Albtraum» für das neue Führungsteam und scheine derzeit weitgehend ausser Kontrolle zu geraten, da es fast täglich negative Schlagzeilen gebe. Neben finanziellen und reputationsbezogenen Schäden dürfte die Affäre weitere Fragen zu den Qualitätskontrollen an den Produktionsstandorten sowie zu möglichen Unterinvestitionen im Zuge des Sparprogramms aufwerfen, hiess es in einem Kommentar.