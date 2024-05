Am Sonntag hatten in Kairo ägyptische und katarische Unterhändler den zweiten Tag in Folge Gespräche mit einer Hamas-Delegation geführt. Sie wollten eine Einigung über eine Feuerpause und eine daran geknüpfte Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas erreichen. Diese hielt aber an zentralen Forderungen fest, etwa dass eine Feuerpause in ein vollständiges Kriegsende münden müsse. Das lehnt Israel, das bei den Gesprächen in Kairo nicht vertreten war, kategorisch ab.