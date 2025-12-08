Vergangene Woche hatte sich der Streamingriese Netflix mit Warner auf eine Übernahme geeinigt. Netflix hatte dafür inklusive Schulden 82,7 Milliarden Dollar angeboten, hat es aber auch nur auf das Studiogeschäft und den Streamingdienst abgesehen. Die TV-Sender der Gruppe - darunter auch CNN - sollen unter dem Namen Discovery Global in eine eigenständige Firma abgespalten werden.