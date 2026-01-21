Der ⁠Schritt folgt auf eine ähnliche Entscheidung eines dänischen Fonds und deutet auf eine wachsende Nervosität unter nordischen Grossinvestoren hin. Am Dienstag hatte ​der dänische Pensionsfonds AkademikerPension angekündigt, sich bis Ende ‌des Monats von seinen US-Staatsanleihen im ‍Wert von rund 100 Millionen Dollar zu trennen. Dieser begründete den Schritt mit den ​US-Staatsfinanzen. Die Entscheidungen der beiden Pensionsfonds fallen in eine Zeit erhöhter politischer Spannungen zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten, unter anderem ‌im Streit um Grönland.