Die Reaktionen auf die Einführung seien «überwältigend ausgefallen», sagte Audemars-Piguet-Chefin Ilaria Resta in einem Interview mit «Bloomberg TV» am Dienstag. «Unsere Website verzeichnete an nur einem Tag mehr als zehnmal so viele Besucher wie sonst in einem ganzen Jahr», fuhr Resta fort. Swatch und Audemars Piguet haben eine Taschenuhr lanciert, die im Design der Audemars-Ikone «Royal Oak» nachempfunden ist und in limitierter Auflage in acht farbigen Modellen zu einem deutlich günstigeren Preis als das Original verkauft wird.